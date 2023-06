Bio scogliere per creare atolli al largo

Ascoli, 11 giugno 2023 – Un sistema di ecobarriere sostenibili per proteggere la riviera del Piceno e il suo caratteristico ambiente marino: è questo il nuovo progetto che lo studio d’architettura Bianconi ha inviato al ministero dell’Ambiente perché ne prenda in considerazione la realizzazione al largo della costa dell’Adriatico Centrale, dal Chienti al Tronto.

Il progetto in questione si basa sul riutilizzo delle scogliere frangiflutti esistenti, la cui funzione, attualmente, si limita alla difesa della cosa sabbiosa tramite un’azione oppositiva alle mareggiate. "Ma il loro valore ecologico – recita la relazione che accompagna l’elaborato – è scarso e limitato ai mitili, che spesso le mareggiate frantumano e disperdono, e a pochi tipi di pesci e crostacei che vi si rifugiano".

L’ecobarriera, invece, realizzerebbe un piccolo atollo, cioè uno specchio d’acqua protetto, attraverso la duplicazione della barriera esistente verso l’esterno e in parallelo alla stessa. Insomma, una specie di struttura a ‘sandwitch’ che sarebbe possibile completare in tre fasi. La prima azione sarebbe quella di individuare la scogliera esistente, anche quella soffolta, dopodiché si procederebbe alla duplicazione verso l’esterno, a una distanza variabile e compresa fra 8 e 12 metri.

In questo caso, però, la nuova scogliera dovrebbe superare in altezza il filo dell’acqua almeno di un metro. Infine, si procederebbe a modella il nuovo mini-atollo adriatico: nello specchio d’acqua compreso fra le due scogliere si disporrebbero a pettine, e in modo alternato, alcuni setti secondari. Il tutto, a seconda delle dimensioni dello specchio d’acqua e della corrente prevalente. Questi setti avrebbero il compito di smorzare le eventuali correnti interne, così da aumentare l’azione difensiva. Nel concreto, quali sarebbero i benefici?

Questo nuovo ecosistema complesso sarebbe la base ideale per creare il contesto adatto alla riproduzione alla crescita degli avannotti di molte specie ittiche, anche grazie alla piantumazione della posidonia. "La pianta acquatica – prosegue la relazione – spesso confusa con la comune alga, è endemica nel Mediterraneo, dove forma estese praterie. Viene coltivata e messa a dimora in modo da formare una ‘nursery’ in grado di favorire la biodiversità".

Roma ha già ricevuto il progetto, che in futuro dovrebbe essere presentato in Comune. Si tratta del secondo progetto messo sul piatto, nell’arco di pochi giorni, dallo studio Bianconi: solo alcune settimane fa ha presentato informalmente un elaborato di riqualificazione del porto.