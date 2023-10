Biologi in piazza per imparare a mangiare meglio

Ben 32 i biologi marchigiani impegnati nel fine settimana per la giornata nazionale del biologo professionista organizzata da Enpab, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi con il patrocinio del Ministero della Salute. L’appuntamento è giunto alla IX edizione, anche oggi dalle ore 9 alle ore 18.30, in Viale Secondo Moretti, a San Benedetto, una delle 18 piazze italiane che saranno trasformate per l’occasione in un villaggio della salute e della sostenibilità a cielo aperto, all’interno del quale, oltre a ricevere consulenze nutrizionali gratuite, i cittadini potranno svolgere varie attività per adulti e bambini. Nelle piazze interessate saranno presenti degli stand organizzati a seconda delle diverse aree di competenza del biologo: nutrizione, ambiente, laboratorio, genetica, igiene e sicurezza alimentare. Chi visiterà le piazze troverà inoltre poster e materiale informativo digitale e tante attività dedicate a bambini e famiglie. All’interno dei gazebo i biologi professionisti effettueranno consulenze nutrizionali gratuite, con la misurazione di peso e altezza e consigli per la nutrizione.