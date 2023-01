Biotecnologie, tavola rotonda all’Alberghiero

In occasione del ventesimo anniversario dell’ampliamento della sede di piazza monsignor Sciocchetti, opera dell’architetto Enzo Eusebi che fu selezionata dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, e in concomitanza con l’attivazione del nuovo indirizzo tecnico in Biotecnologie Sanitarie e della Nutrizione, l’Istituto Alberghiero "Filippo Buscemi" di San Benedetto, organizza una tavola rotonda sulle Biotecnologie applicate alle Scienze della Salute e della Nutrizione. L’evento si terrà venerdì alle ore 17,30 nella sala "Emidio Galiè". La cultura innovativa che caratterizza l’Istituto Buscemi, a partire dalla realizzazione dell’edificio, sarà il caposaldo anche di un dibattito volto a esaminare le opportunità sociali, i possibili scenari di sviluppo economico e i profili occupazionali offerti dai progressi delle Biotecnologie nel settore sanitario, della nutrizione e dell’agro-alimentare. L’iniziativa vuole inoltre contribuire ad accrescere l’interesse per i problemi dell’ambiente e della salute, a suscitare attenzione per l’organizzazione della filiera alimentare e per lo studio dei principi nutritivi, a risvegliare la curiosità per le applicazioni tecnologiche e per le conoscenze scientifiche. L’Alberghiero di San Benedetto vanta da anni collaborazioni con importanti facoltà universitarie, istituzioni, aziende e associazioni del territorio. Collaborazioni che fondono l’efficacia della propria azione sul principio di cooperazione e sulla massima apertura alla comunità educante nel suo insieme.