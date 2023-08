Adozione del cuore per la piccola Birba, una cagnolina che ad appena 3 mesi rischia di restare in canile. La cucciola si trova a Pesaro ed è possibile adottarla per evitarle il dramma di finire in canile. I rifugi sono peraltro sotto grosso stress a causa della piga degli abbandoni estivi. Info: Aicha 3468026677