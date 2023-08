Birra e spettacolo Torna la kermesse Fermento marchigiano

Quattro giorni (17-20 agosto), 12 birrifici, 70 tipi di birra 10 attività gastronomiche coinvolte (Ristorante San Giacomo, Pub Re Nero, Caffè Paradise, House Cafe, Angolo del dolce, Pizzeria Divina, Macelleria di Gigi, Agriturismo Le Senapi, Osteria 1887, Caffè del Borgo 1974): sono i numeri della quinta edizione di Fermento Marchigiano, il festival della gastronomia locale e della birra artigianale che dalle ore 18 è sino all’una del giorno dopo accoglierà quanti sceglieranno di partecipare nella via del Buongusto (via Leopardi). Organizzato dall’associazione Le Due Porte, capitanata da Stefano Barbizzi, offrirà anche lezione di yoga gratuita, musica dal vivo, esposizioni artigianali e giochi per i più piccoli. "Siamo stati contattati da diversi birrifici italiane per partecipare" dice Barbizzi. Nei giorni del festival sarà attivo un servizio di bus navetta da San Benedetto e su Monteprandone.

