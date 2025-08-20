"Bisogna fare squadra e abbassare i prezzi. Iniziative concrete"

Il presidente della Confesercenti Marche, Sandro Assenti titolare dello Chalet ‘Bagni Andrea’, ha affidato ai social una sua riflessione personale in merito all’estate 2025 e alle difficoltà riscontrate dagli esercenti. "Turismo un po’ sottotono, non solo a San Benedetto – ha scritto – ma un po’ in tutta Italia. Occorre da subito rivedere tutti insieme il format dell’accoglienza. Hotel, stabilimenti balneari, ristoranti, bar, discoteche, B&B occorre assolutamente fare fronte comune. Lavorando e programmando sugli eventi, sulla sinergia tra costa ed entroterra, sul marketing, sui prezzi, sull’acquisire più informazioni possibili, sui gemellaggi, sui collegamenti finora scarsissimi. Altrimenti lasciamo libero spazio ad altre mete meno attraenti delle nostre, ma più organizzate. Quest’anno il modello balneare regionale rischia di vedere in alcune città cali anche del 25-30%. Dobbiamo innanzitutto cercare di abbassare un po’ i prezzi. Gli italiani che sono i nostri principali clienti fanno fatica e noi dobbiamo andargli incontro. A fronte di ciò dobbiamo mettere in atto anche come Regione Marche una serie di iniziative concrete cercando di dare ai clienti quello che vogliono. Dobbiamo fare un’analisi dei bacini di utenza principali, città e regioni delle quali arrivano i turisti che ci scelgono, andare nelle loro piazze e dai loro tour operator mostrando le nostre bellezze, ma non solo. Oggi il villeggiante – ha proseguito Sandro Assenti – vuole fare esperienze enogastronomiche e culturali e non più mettersi su un lettino in spiaggia a prendere il sole. E noi abbiamo un territorio che può soddisfare queste esigenze alla grande. Entroterra e Costa devono fare sistema al di là dei campanilismi. Poi è da qualche tempo che penso ad un logo, ad un ‘pupazzetto’ come quelli che ho visto a Shanghai, qualcosa che identifichi un prodotto Made in Marche, qualcosa che ti bombarda e ti rimane impresso nella mente. Penso alle Winx che sono state create qui nelle Marche – ha concluso Assenti – e non sarà certo difficile studiarne uno per accompagnare i nostri prodotti nei ristoranti, ma anche nell’abbigliamento, negli accessori e nella calzatura".

v.r.