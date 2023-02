Bit di Milano, il Piceno in mostra Salvini: "Nuovo incontro per l’A14"

"Ci vedremo ancora con il governatore Acquaroli sull’A14, a breve sarà organizzato un altro incontro con Autostrade per diminuire cantieri e disagi". Così il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è intervenuto ai microfoni di ÈTV Marche alla Bit di Milano. Del resto il traffico e i lavori in A14 vanno di pari passo con il turismo che può risentirne, se la situazione continua ad essere così grave nel tratto Piceno. Intanto lunedì, nello stand della Regione si è tenuto un incontro sulle bellezze del territorio da valorizzare: coordinato dal giornalista Alvin Crescini, il dibattito ha visto confrontarsi Flavio Vespasiani, consigliere comunale di Grottammare, Alessandro Lucciarini, sindaco di Ripatransone, Alessio Piersimoni, sindaco di Cupra Marittima e Antonio Spazzafumo, sindaco di San Benedetto. Spazzafumo ha parlato di eventi, dalla Tirreno Adriatico al "San B. Sound", ma anche della capacità di attrarre di un territorio con il suo splendido entroterra, vivibile per una qualità di vita sopra la media. "Il Piceno ha tutte queste caratteristiche – ha detto Spazzafumo – e in più ha un punto di forza storico nel suo mare. Qui nasce il turismo di massa, qui si sviluppa da decenni un’accoglienza professionalmente qualificata". Il primo cittadino ha poi evidenziato le varie Bandiere, da quella blu a quella verde e la rete di piste ciclabili. Il sindaco di Cupra, Piersimoni, dopo aver parlato del Parco Archeologico e delle bellezze paesaggistiche, ha aggiunto: "Gli ottimi risultati raggiunti in termini turistici ci ha visti nel 2022 superare le 300mila presenze; ciò è stato possibile grazie alla collaborazione con gli operatori turistici, la proloco, le associazioni, i commercianti, l’Acot ed i cittadini". Di occasione importantissima per promuovere la città e per presentare la brochure turistica, ha parlato il sindaco di Ripatransone Alessandro Lucciarini: "Una bella occasione per fare sinergia con i vari rappresentanti istituzionali e personaggi che promuovono il nostro territorio".

Marcello Iezzi