Bivio pericoloso: ancora problemi sulla Mezzina

Castel di Lama, l’incidente nel giorno di Martedì Grasso, all’altezza del bivio per contrada Collecchio, all’inizio della strada provinciale 43 Mezzina, ripropone la pericolosità di quel tratto. Ormai da anni gli automobilisti puntano il dito sul quel bivio ritenuto troppo pericoloso. L’aumento del traffico, il parcheggio selvaggio, ma soprattutto il bivio a ridosso del circuito della rotatoria rende ogni manovra sempre più complicata. Il problema è soprattutto per chi arriva da Collecchio, che per immettersi sulla strada deve spingersi in avanti, rischiando di essere travolti dalle auto che escono dalla rotatoria in direzione Offida. La situazione diventa complicata anche per le auto che transitano in direzione Offida, che si vedono tagliare la strada da chi spunta da Collecchio e dal parcheggio, un caos senza precedenti. Ad aggravare una condizione già complessa sono i parcheggi selvaggi. Negli ultimi tempi si sono registrati numerosi incidenti a causa delle auto che spuntano improvvisamente, per fortuna senza gravi conseguenze se non per i mezzi. La domanda è la stessa di sempre: ‘Come è possibile realizzare un bivio a ridosso di una rotatoria?’. Transitare, soprattutto quando vengono parcheggiate le auto sui lati della strada, diventa problematico se non addirittura impossibile. Ad aggravare una situazione già molto complessa ci si mette anche chi proveniente da Collecchio, ignorando la segnaletica stradale, taglia la provinciale per girare ad Offida, invece di fare la rotatoria. Questa è la situazione della strada provinciale Mezzina nel primo tratto, un autentico disastro. E non è stato oggetto di un intervento di ammodernamento, quando si procederà ci chiediamo: dove passerà al strada?

Maria Grazia Lappa