Black out, pezzi di città al buio. I residenti: "Di notte è pericoloso"

La Riviera si ritrova di nuovo a fare i conti con i disservizi legati alla pubblica illuminazione. Da alcune notti, la via Voltattorni, arteria di collegamento tra il lungomare e viale De Gasperi, è piombata nell’oscurità a causa di un malfunzionamento dell’impianto elettrico. Si tratta di un disagio che i residenti conoscono bene, perché già verificatosi nei mesi di febbraio e marzo, e che oggi si ripresenta senza che siano state trovate soluzioni definitive. I cittadini hanno espresso con chiarezza il disagio: "Tutto è completamente buio. Si corre il rischio costante di farsi investire perché è necessario camminare in mezzo alla strada, dal momento che i marciapiedi o sono sporchi o sono intralciati dalle bici posteggiate in maniera selvaggia". Il problema è tornato con insistenza, segno che la situazione non è mai stata effettivamente risolta. Va sottolineato anche il fatto che i disservizi non si limitano a questa sola area. Negli ultimi giorni, anche altre zone di San Benedetto sono state interessate da interruzioni "a macchia di leopardo", a testimonianza di una fragilità generalizzata del sistema elettrico cittadino. Il tutto a pochi mesi dai blackout che alla fine del 2024 avevano iteressato buona parte dell’area centro settentrionale della città. Anche l’isola pedonale del centro è rimasta priva di luce per diverse notti. Le cause – a quanto è dato sapere – vanno cercate nella vetustà degli impianti, spesso soggetti a guasti e non più al passo con le esigenze di una città che cresce. Proprio per questo, il sindaco Antonio Spazzafumo ha dichiarato nelle scorse settimane l’intenzione di rivedere l’affidamento della gestione della pubblica illuminazione, attualmente in mano alla Cpl Concordia. Il primo cittadino ha fatto sapere che il rapporto in essere sarà riesaminato, sia per motivazioni economiche, sia per la necessità di aggiornare il sistema cittadino. L’obiettivo del Comune è avviare un intervento strutturale che consenta un vero upgrade tecnologico, per garantire continuità del servizio e maggiore sicurezza. Il sindaco ha infatto anticipato che probabilmente sarà pubblicato un bando anche se, ovviamente, occorrerà trovare una soluzione burocratica con l’attuale affidatario del servizio. Intanto, in via Voltattorni, il buio resta. Le proteste si moltiplicano e i residenti continuano a chiedere interventi urgenti, esasperati da una situazione che si trascina da mesi, seppure ad intermittenza, senza una vera soluzione definitiva. Soluzione che i residenti affermano di aspettare da tempo.

Emidio Lattanzi