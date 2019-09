Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), 3 settembre 2019 - Cellulari ko nel territorio di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno). Il maltempo della notte scorsa, che ha bersagliato anche il territorio del Comune terremotato, ha evidentemente causato un malfunzionamento delle reti mobili sulle quali i gestori stanno intervenendo, dopo che il Comune ha avvisato del problema la Prefettura di Ascoli Piceno.

"Da stamattina siamo isolati, funziona solo l'Adsl e la rete fissa, ma non i cellulari", ha fatto sapere il vice sindaco Michele Franchi. "Tim, Vodafone e Wind non funzionano. - ha spiegato - È un vero e proprio black out telefonico, ma ci dicono che i tecnici stanno lavorando per ripristinare la rete mobile. Speriamo vada tutto a posto prima possibile".