Blanco e i fischi L’audience non è tutto

La maggioranza dei telespettatori italiani ha seguito il Festival di Sanremo. Sicuramente, tra le cose che hanno destato maggiore scalpore c’è stata l’esibizione di Blanco. Il Festival di Sanremo è un programma della tradizione italiana, famoso anche all’estero, che, oltre alle canzoni, dovrebbe trasmettere un messaggio di rispetto delle persone e delle cose e, approfittando della sua grande visibilità, dare spunti culturali e di aiuto per l’inclusione e la solidarietà. Dopo una prima fase di critiche al suo comportamento da "bambino imperatore", la cosa che stupisce è che, in un’intervista, il cantante abbia affermato di essere stato "costretto". Se fosse vero, si tratterebbe allora di uno dei tanti stratagemmi di marketing. Ma può essere accettabile qualsiasi cosa, in nome dell’audience? Il pubblico presente all’Ariston ha reagito con una selva di fischi; la diretta televisiva, però, l’hanno guardata milioni di futuri adulti che potrebbero copiare comportamenti sbagliati. Chi, come un cantante apprezzato soprattutto dai giovanissimi, ha una così grande popolarità dovrebbe aver presente anche la responsabilità enorme che deriva da ciò.