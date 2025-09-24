Blitz a Perugia, la Samb ritrova punti e sorriso

1 SAMB 2 (4-2-3-1): Gemello 6; Giraudo 6, Dell’Orco 6, Angella 6 (36 st Mwanege sv), Calapai 6 (36’ st Tumbarello sv); Giunti 7, Megelaitis 5,5; Kanoute 6, Matos 5,5, Bacchin 6 (15’ st Joselito 5,5); Ogunseye 5 (28’ st Montevago 5). A disp. Moro, Vinti, Yabre, Terrnava, Perugini, Broh, Giadino. All. Braglia 5 SAMB (4-3-3): Orsini 6; Zoboletti 6,5, Pezzola 6,5, Zini 6,5, Tosi 6; Tourè M. 6 (28’ st Paolini 6), Bongelli 6,5 (28’ st Alfieri 6), Candellori 7,5; Konatè 6, Tourè N 6 (42’ st Marranzino sv), Sbaffo 7 (28’ st Eusepi 6). A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Lulli, Marranzino, Battista, Vesprini, Iaiunese, Scafetta, Tataranni. All. Palladini Arbitro: Edoardo Gianquinto di Parma 6 Assistente 1: Giulia Tempestilli di Roma 2 Assistente 2: Davide Rignanese di Rimini Quarto Ufficiale: Enrico Eremitaggio di Ancona Operatore FVS Francesco Raccanello di Viterbo Reti: 21’ st Sbaffo (rig.), 31’ st Giunti, 39’ st Candellorri Note: Spettatori 3.500 circa di cui 480 provenienti da San Benedetto del Tronto. Espulso Braglia per proteste al 40’ pt. Amm. Pezzola (S), Zini (S), Calapai (P)., Tourè M., Megelaitis (P)Giunti (P) Angoli 3-2 per la Samb. Recuperi 4’ pt, 6’ st

Nel segno di Sbaffo e Candellori. La Samb sbanca per 2-1 il Curi di Perugia e cancella in un colpo solo la sconfitta con il Carpi. Palladini rivoluziona l’undici rossoblù rispetto a sabato scorso e passa al 4-3-3. Rientra Zini al posto dell’infortunato Dalmazzi in difesa e si piazza a fianco di Pezzola al centro con Zoboletti confermato sulla corsia destra. A centrocampo ecco l’esordio in Serie C di Bongelli al posto di Alfieri, con l’ex Maceratese che affianca Candellori e Tourè M.c sulla linea mediana. Turno di riposo in attacco anche per capitan Eusepi. Al suo posto Alessandro Sbaffo. Il nuovo corso del Perugia targato Braglia parte da un 4-2-3-1 con Ogunseye punto di riferimento in avanti, supportato da Konaute, Matos e Bacchin. Al 2’minuto bella combinazione Konatè-Nouhan Tourè la cui conclusione viene deviata in angolo da Angella. Sul corner successivo Gemello esce a valanga e travolge Konatè e Pezzola.

La Samb si gioca la carta FVS ma Giaquinto di Parma non ravvisa irregolarità. Al 13’ è bravo Orsini a respingere un colpo di testa di Langella su corner di Kanoute. E’ il Perugia a tenere in mano il pallino del gioco con la Samb che si difende con ordine. Ci provano Ogunseye e Bacchin per gli umbri (palo esterno colpito dal numero undici del grifo) con i rossoblù pericolosi con Moussa Tourè. Al 40’ il tecnico Braglia viene espulso per proteste. Nella ripresa al 20’ fallo di mano in area di Megelaitis su punizione di Bongelli, confermato dal VFS e per l’arbitro Gianquinto di Parma è calcio di rigore. Dal dischetto Sbaffo non sbaglia. Al 31’ il Perugia perviene al pareggio con Giunti, il cui sinistro non dà scampo ad Orsini. Otto minuti dopo è Candellori, con un gran sinistro su assist di Eusepi batte Gemello per il nuovo vantaggio rossoblù. IL Perugia si getta in avanti alla ricerca del pareggio ma va a cozzare sull’attenta retroguardia rossoblù. E dopo sei minuti di recupero i 480 tifosi rossoblù presenti al Curi possono esultare.

Benedetto Marinangeli