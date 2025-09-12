Blitz all’alveo dell’Albula, nuovi sgomberi

A San Benedetto si susseguono le operazioni di sgombero delle postazioni improvvisate dai senza tetto, per opera della polizia locale e della Picenambiente. Ieri mattina vi è stato un altro blitz nell’alveo del torrente Albula in direzione della Caritas Diocesana. Tre tende erano state piazzate sotto il ponte e sono state portate via dagli addetti, con la presenza dei carabinieri. Qualche settimana fa vi era stata una analoga operazione per liberare una casa abbandonata nei pressi, dove avevano trovato riparo alcuni clochard e il proprietario invitato a rendere i locali inaccessibili ai senza tetto. Si tratta, probabilmente, di persone straniere che fanno riferimento alla Caritas per la somministrazione di alimenti ed altri servizi, ma che lasciano in giro condizioni di degrado in presenza di condizioni igieniche personali inesistenti. Durante le fasi dello sgombero ci sono stati momenti di tensione fra gli operatori ed alcuni nord africani che hanno cercato di opporsi all’operazione, ma la situazione è rientrata subito con l’identificazione dei clochard. Nel mese di maggio scorso la stessa polizia municipale e la Picenambiente avevano smantellato altri siti sensibili sotto il ponte dell’Albula in via Piemonte, nelle aree adiacenti l’ex cinema delle Palme, nelle aree verdi alle spalle della stazione ferroviaria e sotto il porticato della casetta ex sede dell’associazione albergatori, nell’area dell’ex camping.

ma. ie.