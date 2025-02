Blitz antispaccio con i cinofili della Finanza

Operazione anti droga condotta nel tardo pomeriggio di lunedì in zona Valtesino di Grottammare dai militari della guardia di finanza di Ascoli e San Benedetto. Almeno tre equipaggi all’imbrunire sono arrivati in via San Pietro, dove hanno eseguito una perquisizione e dove avrebbero rinvenuto un certo quantitativo di sostanze stupefacenti. Al termine dell’operazione, che ha visto la partecipazione delle unità cinofile, che sono di stanza nella compagnia di San Benedetto, il personale delle fiamme gialle avrebbe anche fermato una persona la cui posizione e al vaglio dell’autorità giudiziaria inquirente. Al momento i vertici della finanza e la stessa Procura della Repubblica non hanno fornito elementi sull’entità dell’operazione, ma residenti del quartiere aggiungono che durante la notte fra lunedì e martedì, quindi a distanza di poche ore dal primo blitz, altri equipaggi dei militari delle fiamme gialle sono tornati sul posto per una nuova perquisizione, segno che possa trattarsi di un intervento piuttosto complesso che sembra richiedere ulteriori approfondimenti investigativi. Si attendono sviluppi.