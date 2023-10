Blitz dei lupi nell’allevamento. Strage di pecore all’ex Belsito

Predatori nell’ovile di un allevatore in contrada Tosciano di Ripatransone ed è stata strage di pecore. Una sorta di mattanza quella provocata da un branco di lupi o ibridi. Azzannate 9 pecore, di cui 7 sono state trovate morte e due ferite, scoperte ieri mattina sparse lungo la strada provinciale S. Giuseppe. L’ovile si trova all’interno di un capannone dell’ex Belsito, dove a suo tempo vi era una stalla per bovini e che adesso ospita circa 600 pecore. L’aggressione è avvenuta all’interno della struttura ed ha determinato la fuga di gran parte degli animali, alcuni trovati a vagare nelle immediate vicinanze. Sul posto sono intervenuti un veterinario dell’Ast ed i carabinieri della stazione di Montefiore dell’Aso, dipendente della compagnia di San Benedetto. L’episodio è avvenuto nella notte fra martedì e mercoledì ed è stato scoperto all’alba, quando le persone di passaggio lungo la Provinciale hanno iniziato a scorgere pecore morte ed agonizzanti. Gli ovini sono stati poi recuperati con un mezzo di proprietà dell’azienda, che adesso appartiene a una società del Veneto. Dopo gli accertamenti eseguiti dal personale sanitario, gli ovini morti sono stati smaltiti a cura di una ditta specializzata. Cinghiali e lupi rappresentano una minaccia per la sopravvivenza delle aziende agricole e allevatori che ogni anno perdono decine di capi di bestiame. Ci sono stati anche casi in cui gli agricoltori della zona Valmenocchia, Valtesino e Montesecco, hanno visto sbranare perfino gli animali domestici. Allevatori di ovini hanno subito danni ingenti con la perdita di decine di capi e perfino qualche cane da guardia. La presenza di una coppia di lupi nella zona della Valmenocchia, fu segnalata dai residenti e dai cacciatori, qualche anno fa. Ora, in virtù della riproduzione, la famiglia è cresciuta e si parla di un gruppo di una quindicina di esemplari.

Marcello Iezzi