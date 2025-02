Blitz del sindaco tra i carristi della sfilata

Blitz del sindaco Antonio Spazzafumo tra i carristi del Carnevale Sambenedettese. Il primo cittadino ha visitato il capannone per ringraziare i volontari e augurare loro buona fortuna in vista delle sfilate del 2 e 4 marzo. Il Carnevale Sambenedettese entra nella sua fase più intensa e, tra pennelli, martelli e decorazioni, cresce l’attesa per il grande ritorno della sfilata dei carri allegorici. A sottolineare l’importanza dell’evento e il valore del lavoro svolto dai volontari, ieri il sindaco Antonio Spazzafumo ha fatto visita a sorpresa nel capannone temporaneo dietro l’Ipsia, dove fervono i preparativi per le due giornate clou del 2 e 4 marzo. Proprio in questi giorni, l’Associazione Amici del Carnevale Sambenedettese ha ufficializzato i nomi dei quattro carri allegorici che sfileranno per le vie della città. "L’ultimo ghiacciaio", "Come se sona se balla", "Alice e il carnevale delle meraviglie" e "Il treno dei desideri" sono le creazioni che prenderanno vita grazie alla passione e all’impegno di decine di volontari.