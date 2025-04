Blitz di Elio Costantini di Uisp:: "Non fermiamoci solo al nuoto"

Blitz di Elio Costantini (nella foto) alla commissione sport che, lunedì, si è riunita per discutere del regolamento della piscina comunale sambenedettese. Il dirigente della Uisp di Ascoli è infatti intervenuto per sollevare un problema che riguarda non solo l’accesso agli impianti ma anche il principio di equità nello sport agonistico. "Da alcuni mesi non si fa altro che parlare di modifiche al regolamento della Piscina Comunale e riduzione di tariffe, a sostegno del nuoto agonistico, senza però mai prendere in considerazione che il regolamento non è aggiornato alla nuova normativa sullo sport e che pregiudica l’accesso all’impianto a vari soggetti che svolgono attività sportiva sulla base dei principi della nuova legge sullo sport" ha affermato.

Pur condividendo l’idea di sostenere il nuoto agonistico, Costantini ha voluto evidenziare che non si può ridurre tutto a una sola disciplina. "Il mondo dello sport agonistico non si ferma solo al nuoto. Se deve essere sostenuto il nuoto agonistico, devono essere sostenute tutte le discipline: dalla ginnastica artistica alla ginnastica ritmica, il pattinaggio, il calcio, il calcio a 5, il pugilato, la danza sportiva, la pallavolo, la pallacanestro. Potrei continuare ancora".

Secondo il dirigente Uisp, sostenere una sola disciplina attraverso tariffe agevolate rappresenterebbe un errore di sistema. "Si commetterebbe il grosso errore di discriminare lo sport agonistico, fatto di sacrifici in tutte le discipline, sia da parte degli atleti, che delle società sportive che delle famiglie".

Costantini ha parlato anche da dirigente di società, consapevole dei costi dell’attività agonistica, e ha spiegato come tutte le Asd siano tenute a predisporre un bilancio previsionale per cercare l’equilibrio nella gestione delle spese. "All’inizio di ogni anno sportivo le Asd necessitano di predisporre un bilancio previsionale e valutare tutte le voci al fine di trovare l’equilibrio nella gestione dell’attività con l’individuazione della copertura dei costi".

Il suo intervento si è poi rivolto direttamente all’assessore, chiedendo se sia stata fatta un’analisi su costi e ricavi della piscina. "Nel corso di una riunione svolta qualche settimana fa ci avete prospettato i costi e ricavi della piscina. Come abbiamo visto la gestione della piscina presenta una perdita importante. Come Comune siete disposti ad aumentare questo disavanzo di gestione?".

e. l.