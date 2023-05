Blitz in un laboratorio tessile Denunciati i due titolari

Nell’ambito di un mirato servizio i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno, supportati dai colleghi del Comando provinciale di Fermo, hanno denunciato due imprenditori cinesi domiciliati a Porto Sant’Elpidio. Entrambi, in concorso tra loro, nel corso di un’ispezione al laboratorio tessile di cui sono titolari, consegnavano dei documenti d’identità riferiti ad altri cittadini cinesi al fine di eludere eventuali responsabilità penali a loro carico. Inoltre, i due, successivamente invitati a presentarsi presso gli uffici del Comando provinciale dei carabinieri di Fermo, per essere sentiti in merito ad alcuni aspetti legati all’attività, non si si sono presentati all’incontro. I due sono stati denunciati per falsità ideologica, sostituzione di persona, falsa attestazione a un pubblico ufficiale sull’identità e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità in concorso.

fab. cast.