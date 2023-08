Blitz lungo le spiagge libere: altri sequestri

Nuovo blitz della capitaneria di porto sulle spiagge libere della Riviera delle Palme, dove vengono lasciati ombrelloni e sdraio da dopo il tramonto all’alba. Questa volta il servizio è stato svolto sulle spiagge del litorale sambenedettese con la collaborazione della polizia locale. Le forze di polizia che sono entrate in azione nella notte fra giovedì e venerdì, quando i militari della guardia costiera e agenti della polizia locale hanno perlustrato tutte le spiagge libere da Porto d’Ascoli alla foce del torrente Albula, portando via diverse attrezzature adatte alla balneazione lasciate incustodite in contravvenzione del vigente regolamento comunale, violazione per la quale è peraltro prevista una sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro. Il risultato dei controlli ha portato alla rimozione di un totale di 16 ombrelloni, 16 sedie e 13 sdraio, di cui tuttavia non è stato possibile individuare i proprietari.