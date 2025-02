Blitz nella casa del delitto. Sequestrate piccole accette

La Procura di Ascoli ha disposto una nuova ispezione all’abitazione a Castignano dove il 19 dicembre scorso Massimo Malavolta ha ucciso a forza di botte la moglie Emanuela Massicci. Al sopralluogo hanno partecipato i carabinieri, i periti della magistratura Sabina Canestrari e Francesco Brandimarti, quello della difesa Claudio Cacaci, nominato dall’avvocata Saveria Tarquini, anche lei presente. Un’ispezione approfondita durata oltre due ore che ha riguardato tutti gli spazi dell’abitazione dove è stato consumato l’efferato delitto. Sono stati sequestrati oggetti di cui Malavolta sarebbe collezionista. Si tratta di manufatti, anche taglienti come piccole accette, presumibilmente utilizzabili anche per attività di bricolage. Secondo quanto trapelato alcuni erano nuovi, riposti nelle rispettive custodie (alcuni con ancora le targhette) all’interno di una borsa: in nessuno sarebbero visibili tracce organiche, ma sul punto saranno decisive le analisi di laboratorio. L’obiettivo dell’ispezione non era solo quello di scovare nuovi elementi utili a ricostruire le drammatiche ore tra l’aggressione violenta di Malavolta e la morte della moglie, avvenuta dopo alcune ore; si cercavano anche elementi che potessero confermare che prima dell’omicidio la povera Emanuela era già stata vittima della violenza del marito.

Sono giornate intense sul fronte dell’omicidio di Ripaberarda. E’ stato svolto il secondo incontro nell’ambito della perizia disposta dal tribunale di Ascoli sulla capacità di intendere e di volere di Malavolta al momento di uccidere la moglie e sulla capacità di sostenere un giudizio. Nella stanza del carcere di Marino del Tronto, dove l’uomo è detenuto, sono stati affrontati temi relativi alla sua sfera intima, ai rapporti con la sua famiglia d’origine, ai suoi problemi comportamentali che aveva da giovane, anche durante i quattro anni trascorsi nella Marina Militare. Una ulteriore tappa di avvicinamento al momento in cui verrà rievocato quanto successo quella maledetta notte.

Promossa dalla Procura di Ascoli, si è svolta da remoto anche l’udienza davanti al Tribunale per i Minori di Ancona, sezione ‘volontaria’. La giudice Francesca Giaquinto ha confermato il collocamento dei due figli piccoli presso i nonni materni ed ha disposto che il sostegno per i piccoli a cura dell’Ast, sia esteso anche ai nonni che li stanno accudendo. I minori sono ufficialmente affidati ai servizi sociali dell’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto, di cui Castignano fa parte. Resta sospesa la potestà genitoriale ed il giudice si è riservato sulla richiesta dell’avvocata Tarquini che il padre possa avere contatti telefonici coi figli.

Peppe Ercoli