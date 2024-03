Blitz Rapagnano. Azzurra di misura

Giornata forse decisiva in Promozione dove il Matelica, vincendo oggi nel match di Trodica, ha l’occasione di chiudere "virtualmente" il campionato. Questo grazie al colpo grosso messo a segno dal Rapagnano in casa della Vigor Castelfidardo con la rete di Sako. Un colpo che da ossigeno alla classifica della squadra fermana che lascia l’ultimo posto in classifica almeno momentaneamente, grazie al successo del Porto Sant’Elpidio sul Potenza Picena, ora fanalino di coda. Questo il programma delle gare

Eccellenza. Monturano-Jesina, Atletico Azzurra Colli-Montegranaro, Chiesanuova-Montegiorgio, Civitanovese-Sangiustese, Urbino-Castelfidardo, Maceratese-Tolentino, Osimana-Montefao, Urbania-Ksport Montecchio

Promozione B. Appignanese-Aurora Treia 1-0, Casette Verdini-Monticelli 1-2, Cluentina-Atletico Centobuchi 3-4, Corridonia-Elpidiense Cascinare 2-0, Porto Sant’Elpidio-Potenza Picena 2-1, Sagiorgese-Palmense 0-0, Vigor Castelfidardo-Rapagnano 0-1, Trodica-Matelica (oggi)

Prima Categoria. Girone C: Vigor Montecosaro-Pinturetta 1-1 Girone D: Azzurra Sbt-Real Montalto 2-1, Real Elpidiense-Comunanza 2-1, Castoranese-Cuprense 1-1, Montottone-Afc Fermo 0-1, Offida-Castel di Lama 0-1, Piane Mg-Grottammare 1-2, Real Eagles Virtus Pagliare-Centobuchi 2-0, Piceno United-Futura 96 1-0

Seconda Categoria. Girone E: Casette D’Ete-Cska Corridonia 3-1 Girone G: Recreativo Pse-Petritoli 2-4, Usa Fermo-Avis Ripatransone 0-1, Campofilone-Montefiore 0-4, Gmd Grottammare-Pedaso 1-1, Grottazzolina-Vis Faleria 2-0, PonzanoGiberto-Invictus 3-1, Tirassegno-Mandolesi 2-1, Valtesino-Monte San Pietrangeli 0-0 Girone H: Jrvs Ascoli-Castignano 1-1, Monteprandone-Piazza Immacolata 0-2, Acquasanta-Agraria Club 3-0, Acquaviva-Santa Maria Truentina 0-0, Atletico Porchia-Venarottese 1-3, Croce Casale-Olimpia Spinetoli 2-5, Maltignano-Forcese 2-0, Vigor Folignano-A. Pagliare 1-0.