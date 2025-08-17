Bloccati con le auto nell’area portuale, esplode la protesta

E’ bastata una dimenticanza per mettere in difficoltà diversi diportisti soci del Circolo nautico sambenedettese che alla vigilia del Ferragosto sono rimasti bloccati con le auto nell’area portuale della darsena turistica, poiché la capitaneria di Porto ha chiuso tutti i varchi alle 19. Una disposizione che si attiva ogni venerdì sera per evitare che i parcheggi nelle aree portuali vengano impiegati da chiunque nelle giornate di sabato e domenica. Il servizio viene poi svolto dal personale della Fi.Fa Securety, su autorizzazione della capitaneria, per conto del Circolo nautico. "Noi sappiamo che la chiusura dei varchi alle 19 avviene il venerdì, invece sono stati chiusi di giovedì, per cui siamo rimasti con le auto bloccate e l’impossibilità di tornare a casa – affermano alcuni diportisti – Abbiamo chiesto aiuto all’ormeggiatore, che senza l’autorizzazione della capitaneria non ha potuto aprirci. Abbiamo chiamato la capitaneria ma nessuno ci è venuto ad aprire, ci siamo rivolti ai numeri di emergenza, ma senza ottenere nulla. Alla fine siamo riusciti a trovare una via d’uscita attraverso il varco di un cantiere privato, però riteniamo di aver subito un’ingiustizia". La capitaneria, dal canto suo fa notare che esiste un’ordinanza, attiva da anni, in cui viene detto che i varchi sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 19 e che il 14 di agosto è un giorno prefestivo. Punto. Il Circolo nautico, allora, avrebbe dovuto sollecitare la Fi.Fa Securety, i cui addetti sono poi arrivati, ma quando la polemica era già esplosa.

Marcello Iezzi