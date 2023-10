Blog tour dedicato ai prodotti tipici

Un blog tour di tre giorni, da ieri fino a domani, dedicato ai prodotti tipici di Amandola, Montedinove e Rotella. La mela rosa dei Sibillini, il marroncino dell’Ascensione e il re dell’autunno, il tartufo bianco pregiato, saranno i protagonisti per 20 esperti di comunicazione su Instagram. La progettualità, avviata con il supporto di Bim Tronto, mira a dare visibilità al brand territoriale ‘Sibillini romantici’, per aumentare la conoscenza dei prodotti e la diffusione sui social dei borghi. Il blog tour fa parte delle ‘Residenze d’arte culinaria’ volte alla sperimentazione di nuovi concept di ricette con la partecipazione dello chef Davide Camaioni e degli alunni dell’istituto alberghiero ‘Carlo Urbani’. Il programma si è aperto ieri a Rotella e prosegue oggi a Montedinove con la familiarizzazione degli alunni con il borgo, con i meleti e, nella tavola rotonda esperienziale con lo chef Camaioni al Centro di accoglienza turistica, con le potenzialità gastronomiche della mela rosa dei Sibillini. Nel pomeriggio i blogger andranno alla scoperta del borgo, dei vicoli e dei musei. Seguirà l’incontro con lo chef per documentare la sperimentazione di nuove ricette, la cena-evento a base di mela rosa dei Sibillini, l’esposizione della cultivar e il coinvolgimento dei produttori in interviste ad hoc. Domani, infine, i blogger saranno ad Amandola per scoprire le caratteristiche e le specificità della produzione del tartufo al Centro sperimentale regionale tartuficoltura. Avranno modo di documentare la realizzazione di nuove ricette e visitare il borgo. Sarà possibile ascoltare la testimonianza dei blogger durante il convegno, alle 17, al museo del paesaggio. La tre giorni culminerà con una cena a base di tartufo nero e bianco e prodotti tipici dei tre comuni. Per seguire il blog tour: Instagram @sibilliniromantici.

l. c.