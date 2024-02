Blow Up anticipa la serata al martedì. All’Ospitale c’è ’Sleuth-Gli insospettabili’

Straordinariamente di martedì, la rassegna di Blow Up ’Ho visto intelligenze che noi umani non potremmo immaginare’, interamente incentrata sulle molteplici forme di intelligenza, con una particolare attenzione per quella artificiale, questa sera propone un grande film. Alle 21.15 presso l’Ospitale casa delle associazioni, paese alto di Grottammare, sarà proiettata un’opera la cui sceneggiatura è stata scritta da Harold Pinter, per la regia di Kenneth Branagh e l’interpretazione magistrale di Michael Caine: "Sleuth – Gli insospettabili". Una grande opera cinematografica, scritta per il teatro, sull’egocentrismo maschile, la storia di due uomini in una stanza, uno più vecchio e l’altro più giovane, che combattono fisicamente e psicologicamente, a colpi di intelligenza e furbizia, per una donna che noi non vedremo mai". Il film è ricco di sorprese e colpi di scena. Ingresso gratuito con tessera Fic.