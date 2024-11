Blow Up chiude con Monicelli

Blow Up, si conclude giovedì prossimo ore 21,15 all’Ospitale di Grottammare, la mini-rassegna dedicata a Totò e Jacques Tati con la proiezione del film ’Totò e Carolina’ di Mario Monicelli. La storia parte da una retata compiuta dalla buon costume a Villa Borghese, in cui rimane coinvolta una ragazza appena arrivata da un paese vicino, Carolina. A fermarla è stato l’agente Antonio Caccavallo che viene incaricato di riaccompagnarla a casa e di sorvegliarla avendo la ragazza già tentato il suicidio. Da un soggetto del grande Ennio Flaiano, gli sceneggiatori Age, Scarpelli, e Monicelli (alla sua prima regia autonoma) realizzano un film insolito, soprattutto per il ruolo nuovo attribuito a Totò. Un Totò empatico e imprevedibile in un grazioso film neorealista che urtò la censura per il personaggio del carabiniere, con una regia, una sceneggiatura e un soggetto di alto livello.