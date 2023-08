Blow Up, l’associazione cerca nuovi collaboratori per il cartellone

Come accade ormai da trent’anni, l’associazione Culturale Blow Up di Grottammare, sta lavorando in questo periodo alla costruzione della prossima stagione culturale, dal prossimo settembre ad aprile 2024. Oltre che al cinema, nostra imprescindibile passione, i nostri interessi sono stati sempre rivolti anche ad altre prospettive dell’arte e della vita sociale, culturale e politica, come la musica, il teatro, la televisione, la letteratura, l’arte, l’astronomia, la filosofia, la storia, la formazione, la sana alimentazione. Per organizzare e gestire eventi culturali, non basta lo slancio di chi ci lavora c’è anche bisogno di agganciare nuove forze che possano affiancare e cooperare con l’associazione. "Non cerchiamo semplice collaborazione, ma un sostegno continuativo, anche piccolo, ma determinato. Cerchiamo compagni di viaggio che in sintonia con le nostre visioni possano entrare a far parte del gruppo – scrivono i vertici di Blow Up – Abbiamo bisogno di partecipazione e impegno socio-culturale, sperando che ci siano persone che si riconoscano nelle nostre idee e abbiano voglia di mettersi in gioco". Contatti 377 9162068 – Fabrizio 339 6409483 - Sergio