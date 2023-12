’Bobodanno’ in piazza Giorgini. La riviera si accende con la disco

Musica e intrattenimento per due serate tutte da vivere nel ‘salotto buono’ della riviera. Gli eventi organizzati dal comune per il capodanno sambenedettese andranno in scena dal pomeriggio del 31 dicembre e finiranno nella serata del 1° gennaio 2024: una decisione presa dal vertice di Viale De Gasperi per dar vita ad una ‘festa diffusa’ nell’arco delle 48 ore clou dell’anno. I protagonisti di questa festa sono stati presentati alcuni giorni fa: il programma completo andrà in scena in piazza Giorgini e partirà alle 22.30 del 31 dicembre con ‘Bobodanno in piazza’, sorta di discoteca all’aperto condotta dai gestori della ‘Bottega di Bobo’, che metterà in scena dj, vocalist, ballerini e altri professionisti dello spettacolo. Il tutto andrà avanti fino alle 3, con tanto di intrattenimento musicale in stile anni ‘80 e ‘90, scenografie, allestimenti e spettacoli dei vari performer. Il primo dell’anno invece si aprirà alle 17 con lo show di Gloria Conti e Andrea Galosi, un momento ancora una volta musicale con pezzi classici del repertorio natalizio. Dalle 18 partirà il concerto di Paolo Belli e della sua Big Band. "Tra le proposte presentate – commenta l’assessore allo sport Cinzia Campanelli – questa corrispondeva al format realizzabile in base alle risorse che avevamo a disposizione. I cachet dei musicisti, soprattutto in queste date, sono veramente alti. Ma siamo stati fortunati ad intercettare Paolo Belli artista televisivo di grande richiamo, che intratterrà la folla con i suoi ritmi e la sua caratteristica ironia. Ci aspettiamo il pienone".

Non sono mancate le polemiche da parte della minoranza consiliare, che ha messo a confronto gli eventi della riviera con quelli di Ascoli, asserendo che il paragone non reggerebbe. Per San Silvestro e Capodanno il comune rivierasco ha investito 59mila euro, descrivendo le iniziative come punto di partenza per il rilancio turistico della città in bassa stagione. "Le statistiche sui flussi – scrive l’amministrazione nella delibera sul Capodanno – individuano gli ultimi giorni dell’anno e i primi dell’anno nuovo come uno dei periodi in cui si registrano i maggiori movimenti di turisti, anche al di fuori dei circuiti canonici del turismo invernale. L’amministrazione intende favorire la realizzazione di un festival di Capodanno con l’obiettivo di creare un importante evento di cui possa beneficiare tutto il tessuto socio-economico cittadino. È interesse di quest’amministrazione incoraggiare le iniziative che mirano alla promozione del territorio".

Giuseppe Di Marco