Bocci sold out a Grottammare

Cesare Bocci & il Duo Saverio Mercadante sono i protagonisti dello spettacolo ‘4/3/1943… Lucio Dalla!’ in programma mercoledì 5 febbraio al Teatro delle Energie con nuovo sold out per Scene d’Artista 2025, rassegna proposta dal comune di Grottammare e l’Amat con il contributo della Regione e la collaborazione di Profili Artistici. "Dopo il successo dello spettacolo di Cristina Capotondi – dichiarano il vicesindaco Lorenzo Rossi e la consigliera Rossella Moscardelli –, non ci sorprende che anche la serata dedicata a Dalla con Cesare Bocci sia già sold out. Dalla è stato uno dei più innovativi e versatili autori e interpreti della canzone italiana. Merito di una serie di album che fra gli anni ‘70 e ‘80 hanno creato un universo lirico e musicale di incomparabile magia, con canzoni uniche, ironiche e al tempo stesso cariche di profonda poesia e di umanità, frutto di un talento impareggiabile".