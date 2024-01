"Bocciato, ma ci ho riprovato"

Non ci sono solo giovani appiedati in città: c’è chi la patente l’ha bramata e ha fatto in modo di averla, anche superando le bocciature.

Tommaso Cavoletti ha 18 anni, vive ad Ascoli, frequenta l’ultimo anno di liceo ma soprattutto ha la patente e guida.

Tommaso, com’è stato prendere la patente?

"Direi non troppo difficile, ho impiegato circa sei mesi per averla. L’esame teorico l’ho passato facilmente, avevo studiato ed è andato tutto bene mentre al pratico sono stato bocciato la prima volta, ero molto agitato e effettivamente avevo guidato poco fino a quel momento. La seconda volta è andata bene però, a settembre ho preso la mia patente".

Con che mezzo si muove quindi in città?

"Guido la macchina dei miei genitori, come quasi tutti i miei amici. In particolare quella di mamma. Nessuno ha la propria, qualcuno di più grande di me magari, ma sempre auto molto vecchie e usate. Anche se tra i miei coetanei sono più quelli senza patente che quelli con. Comunque per lo più mi muovo a piedi, vivendo in centro. Però se devo spostarmi per fortuna ho la macchina di mamma. Devo dire che la usa più lei quindi di solito fa lei rifornimento, ma è capitato che lo facessi anch’io".

E prima di avere la patente?

"Sono fortunato perché i miei genitori mi hanno sempre accompagnato, o al massimo lo facevano i genitori dei miei amici se dovevamo muoverci insieme".

Crede che la patente sia necessaria?

"Sinceramente non saprei dire: secondo me è ovviamente utilissima, ma non la definirei essenziale".