Bocconi avvelenati a Monticelli: "Sono morto altri quattro gatti"

Torna l’allarme dei bocconi avvelenati nel quartiere di Monticelli. Delle morti sospette di gatti, infatti, sono avvenute nel corso degli ultimi giorni e l’associazione ‘Amici di Fido’ ha sottoposto gli animali a delle analisi per capire se il loro decesso sia avvenuto proprio a causa delle esche. "I possibili bocconi sarebbero stati gettati in via dei Platani, tra la pista ciclabile e il circolo degli anziani – spiega l’associazione –. Il bilancio è di quattro gatti avvelenati e uno disperso. Non è certo al 100 per cento, ma i sintomi sono indicativi di questo. E’ già partita la denuncia e i gatti verranno esaminati all’istituto zooprofilattico per avere una diagnosi certa e completa sulla loro morte. In attesa di aggiornamenti, consigliamo a tutti di prestare la massima attenzione quando si portano i propri cani a passeggiare fuori".

Una situazione simile, sempre nella stessa zona, a Monticelli, si era verificata anche pochi mesi fa.