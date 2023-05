Bochicchio a caccia del bis "C’è ancora tanto da fare"

Mauro Bochicchio, sindaco uscente, candidato per la lista civica ‘Avanti così’ è un vulcano di idee e pronto a far fare il salto di qualità a Castel di Lama. Ingegnere ambientale, 50 anni da poco compiuti, sposato con Cinzia, impiegata delle Poste e con uno splendido bambino, Michael di due anni e mezzo. Nato nelle fila del Movimento cinque stelle, adesso si è candidato in una lista civica per aprire anche a forze politiche vicine ai 5 stelle, ma non rinnega assolutamente il suo passato.

Sindaco Bochicchio, cosa pensa di fare per Castel di Lama?

"Il nostro slogan è ‘Avanti così’, cinque anni sono passati in fretta e non sono bastati per fare tutto quello che volevamo, abbiamo fatto molto, ma tanto ancora c’è da fare. Abbiamo messo giù un programma ambizioso e concreto, in grado di migliorare Castel di Lama. Innanzitutto vogliamo riqualificare e mettere in sicurezza i plessi scolastici: la scuola media ‘Mattei’, la primaria ‘Petrarca e l’asilo di via Carrafo, su quest’ultimo intendiamo risolvere definitivamente l’annoso problema delle le infiltrazioni di acqua. Punteremo anche sulla soluzione dell’instabilità del versante di via della Pace e di Piattoni. Ho cercato di aumentare l’efficacia e l’efficienza della pubblica amministrazione, ed in parte reputo di esserci riuscito visto che si è raddoppiato il numero di atti prodotti dagli uffici. Questo risultato è stato raggiunto grazie alla completa collaborazione di tutti gli uffici e soprattutto di tutti i responsabili di tutte le aree che non si sono mai risparmiati soprattutto durante l’emergenza covid. Una menzione particolare, senza volere fare classifiche, la meritano le nostre due giovani ingegneri Fabiola Ciotti ed Alessia Pica che supportate dall’entusiasmo della giovane età hanno saputo guidare l’ufficio tecnico centrando tutti gli obiettivi del Pnrr".

A chi la rimprovera di essere stato poco incisivo sulle commissioni cosa risponde?

"La partecipazione è un processo complesso e non sempre facilmente attuabile e digeribile. Abbiamo creato degli strumenti di partecipazione ma che purtroppo non hanno funzionato come speravamo ma come ha detto l’assessore Gagliardi in uno degli ultimi consigli comunali a questo processo inclusivo non vogliamo rinunciare".

Perché dovrebbero votare Mauro Bochicchio?

"Sono stato e sarò sempre il sindaco che lavora per l’interesse collettivo di Castel di Lama senza essersi mai risparmiato. Alle 14 arriverà Giuseppe Conte, per sostenerci, un segnale importante per la nostra città, sono onorato, porterà qui il suo sorriso e le sue tante idee, che hanno cambiato questo Paese".

Maria Grazia Lappa