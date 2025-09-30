Bochicchio e i 5 Stelle: "Di solito l’astensione non premia chi governa"

Acquaroli riconfermato nelle Marche, bocciato sonoramente dalle urne il campo largo. I risultati delle regionali non lascia spazio ad interpretazioni, il centrodestra si riconferma alla guida della regione al plurale, anche se poi a livello comunale ci sono distinguo da fare. Abbiamo chiesto al sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio, del Movimento cinque stelle, un commento.

Sindaco Bochicchio, una sconfitta che brucia, visto che c’era una coalizione che ha lavorato per il candidato Matteo Ricci?

"Francamente i dati, che non mi convincono. Quelle delle Marche sono elezioni strane".

C’è poco da convincersi, Acquaroli ha vinto.

"Visto che la maggior parte dei votanti ha disertato, mi aspettavo un risultato diverso, di solito l’astensione è una manifestazione contro chi governa, questa volta il dato è diverso, credo che sia stato l’elettorato di sinistra a non andare a votare. Se analizziamo i dati nel 2015, nelle Marche la coalizione guidata da Luca Ceriscioli esponente del Pd ottenne il 49%, la destra nel 2020 ha ottenuto la maggioranza. In questo momento tutto lasciava presagire che ci fosse la voglia di cambiare. Il vero partito è quello dell’astensione, se si pensa che solo il 50% si è recato alle urne".

Il campo largo in questo caso è fallimentare?

"Non è proprio così, la pluralità è una risorsa, basta pensare che la litigiosità all’interno del Pd, talvolta è il punto di forza. La destra in questo momento ha più appeal, come è successo in passato anche a Renzi, che ottenne il 40% e che oggi è sprofondato all’1%".

C’è anche da dire che non si può litigare fino al giorno prima e poi far finta di nulla e stare tutti insieme appassionatamente, non crede?

"Purtroppo, la politica ha un livello molto modesto, in questo momento non ci sono punti di forza, ma piuttosto influencer". Però ci vorrebbe di supporto una base intellettuale, culturale e politica fuori dai social, che venga usata con una certa consapevolezza. Gli ultimi dati riportano in auge il bipolarismo, mentre il M5s supera di poco il 5%? "Non mi meraviglia, nelle elezioni regionali i risultati sono più bassi rispetto alle elezioni nazionali, dove i voti sono espressi senza preferenza".

Maria Grazia Lappa