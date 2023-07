Bochicchio: "Pd ancora vecchia politica"

Il nuovo Pd spazzerà via la vecchia guardia, che sta facendo di tutto per congelare il processo di rinnovamento? E’ la domanda che in molti si pongono, a Castel di Lama, all’indomani del provvedimento disciplinare che ha espulso l’ex segretario della sezione Pd locale Stefano Falcioni e l’assessore Felicia Laura Vagnoni, iscritta al Pd. Gli espulsi per due anni, quello in corso e quello futuro non saranno più registrabili. Al di là dei malumori, il dato di fatto è che questa decisione colloca il partito all’opposizione, presumibilmente per altri cinque anni e sancisce la terza sconfitta del Pd. Sull’argomento interviene anche l’attuale sindaco di Castel di Lama Mauro Bochicchio: "Il Pd espelle i nostri due assessori Stefano Falcioni e Felicia Laura Vagnoni per ‘essersi candidati in liste alternative al partito o in ogni modo non autorizzate dall’organo Pd territorialmente competente. La presidente della commissione di garanzia, la Santoni, spiega la dolorosa, ma inevitabile decisione nei termini di regolamento. Questa situazione – prosegue il sindaco – mi solletica una riflessione: buon senso avrebbe suggerito, che la richiesta di espulsione, comprensibile durante la campagna elettorale, visti gli esiti elettorali fosse stata almeno ritirata. Magari non sarebbe cambiato nulla e Stefano e Felicia sarebbero stati comunque espulsi, ma sarebbe stata un’elegante riflessione post voto e soprattutto una maniera per ‘ricucire il tessuto sociale’, che sicuramente non si ricostruisce con le espulsioni. Evidentemente il risultato elettorale non ha portato consiglio alla vecchia politica, che invece continua sulla solita strada, nel partito alla stessa maniera, ovvero: il ‘dividi et impera’ e fuori dal partito con le lettere al Prefetto per contestare la rotazione degli assessori".

m.g.l.