Bochicchio presidente dell’Unione: "Sono qui a disposizione di tutti"

Il sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio, è stato eletto, all’unanimità, presidente dell’Unione dei comuni della Vallata del Tronto. Lunedì sera, nella sala consiliare di via Carrafo, a Castel di Lama, si è tenuta l’elezione, che ha consacrato il primo cittadino lamense. Durante il consiglio dell’Unione si è ribadito che i Sindaci dei comuni di Offida, Spinetoli, Colli del Tronto e Castorano, dovranno essere, interlocutori leali, concreti che spingeranno su proposte serie ed unitarie. Una nomina che segna un nuovo capitolo per questa realtà territoriale, che si è sempre distinta affermando importanti valori.

Il sindaco Bochicchio ha ereditato il testimone dal primo cittadino di Spinetoli, Alessandro Luciani, che ha guidato l’Unione per 30 mesi, a cui sono andati i ringraziamenti per il lavoro svolto, un impegno difficile, anche in virtù del fatto, che i Comuni in questa fase hanno dovuto fronteggiare la fase post Covid. In molti hanno auspicato che per il futuro venga garantita un’interlocuzione diretta, forte con il presidente. A margine della sua elezione, Bochicchio guarda già ai prossimi passi, promettendo una forte collaborazione: "La mia elezione – ha detto - non era scontata, ma sarò a disposizione di tutti, con una presidenza all’insegna della continuità".

Bochicchio ha ribadito l’importanza di mantenere i servizi per il territorio, nonostante le crescenti difficoltà economiche. "La spesa sociale cresce e si fanno sentire le sforbiciate – ha esordito -. Il Governo richiede una rendicontazione diversa a cui dobbiamo prepararci. Mi impegnerò affinché non vengano compromessi i servizi essenziali. Entro in punta di piedi, consapevole che il nostro lavoro sarà un lavoro collettivo di cinque sindaci".

L’ex presidente Alessandro Luciani, ha ribadito l’importanza dell’Unione, che rappresenta una risposta importante per la comunità. Mentre il sindaco di Offida, Luigi Massa, ha sottolineato che l’elezione di Bochicchio rappresenta una scelta naturale per garantire continuità: "L’Unione è una realtà che offre sostegno alle fragilità e promuove valori di socialità. La guida politica deve rimanere il nostro faro e Bochicchio incarna questa visione condivisa". "Spero che una particolare attenzione sarà dedicata ai comuni più piccoli" ha aggiunto la sindaca di Castorano Rossana Cicconi. "Bochicchio eredita un compito complesso, ma può contare su una struttura solida e su una squadra affiatata - ha sottolineato il sindaco di Colli del Tronto Andrea Cardilli - noi lavoriamo a titolo gratuito. Il nostro lavoro all’Unione è volontariato per il bene della comunità".

Maria Grazia Lappa