Bochicchio: "Voci sulla candidatura?. Ho preso un impegno, lo mantengo"

Niente elezioni regionali per il sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio. Voci, piuttosto insistenti nei mesi scorsi, sostenevano la candidatura del sindaco alla Regione. Il sindaco proprio dalle nostre colonne aveva smentito. L’ufficializzazione dei candidati pentastellati scioglie ogni dubbio.

Sindaco, questa ufficializzazione dei candidati ha tolto i dubbi sulla sua candidatura alla Regione, che aleggiava da mesi.

"Lo dicevano gli altri, non io. Sono l’unico sindaco dei cinque stelle del Piceno, per chi ragiona alla vecchia maniera, i pentastellati dovevano candidarmi, ma parliamoci chiaro, non sono a fine mandato, ma nel bel mezzo. Ho preso un impegno con i cittadini e non mi sembra serio fare altro. Un impegno che non è quello di un consigliere comunale, ma quello di sindaco".

La sua candidatura avrebbe messo in difficoltà gli assessori del Pd della sua maggioranza Stefano Falcioni e Felicia Laura Vagnoni?

"Purtroppo per alcuni Falconi e Vagnoni, più che risorse, sono il male assoluto, ma per motivi personali, che non c’entrano nulla con la politica. Io dal canto mio cerco di interpretare queste voci: se tutti mi dicevano che ero candidato, evidentemente mi reputavano valido. Sentire tanta stima, tanta fiducia e tanto affetto è motivo di orgoglio. Però non nego, che c’è chi sperava che mi candidassi perché uscissi di scena, me ne andassi da Castel di Lama. Tutto questo mi fa meno piacere, lo capisco, ma non lo condivido. In politica ci sono simpatie e antipatie".

Ci sono anche degli interessi?

"A Castel di Lama non ci sono più tutti questi interessi. Fare il sindaco è un’attività faticosa. Bisogna lavorare al meglio fino alla fine, lavorare nell’interesse di tutti, senza mollare mai".

Un giudizio sui cambi di casacca a cui si è assistito in questi mesi durante le candidature?

"I candidati che si spostano da una parte politica all’altra non mi piacciono, è questa la causa per cui molta gente non va più a votare. Le persone sono stanche, devono ritrovare la voglia di mettere una croce, piuttosto che esprimere una preferenza. Il popolo delle preferenze è quello disposto ad accettare il cambio di casacca".

Maria Grazia Lappa