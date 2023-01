Bolkestein, balneari e Confesercenti "Meloni rispetti le promesse fatte"

"Parliamo di un aumento considerevole, lo vediamo male ma siamo disposti anche a pagare di più, purchè il Governo mantenga le promesse fatte sul tema della Bolkestein". Sandro Assenti, presidente della Confesercenti Marche, va subito al nocciolo della questione che opprime il settore balneare: "Il terrore di ogni concessionario è che fra 12 mesi non sia più titolare della concessione". E’ un fiume in piena Assenti: "Nel 2018 la legge Centinaio consentiva la proroga delle concessioni fino al 2033 e sulla base di questa legge molti hanno investito, vedi il Medusa qui a San Benedetto, hanno acceso mutui, concessi dalle banche proprio in virtù della Centinaio. Poi il Consiglio di Stato a novembre ha annullato la proroga, limitandola a due anni. A noi preme sapere se ai vecchi concessionari che negli anni hanno investito può essere riconosciuto un indennizzo e una premialità". Indennizzo e premialità sono le parole chiave sul tavolo delle richieste alla Meloni. "Il Governo Draghi – va avanti Assenti – ha fissato il termine delle evidenze pubbliche per le concessioni entro quest’anno. Ecco quali saranno le modalità con cui si faranno? La Meloni in campagna elettorale ha detto che la legge è iniqua, non giusta, tutti i concessionari...