Bolkestein, i balneari in pressing sul ministro

È una lotta senza quartiere, quella ingaggiata dai balneari contro la direttiva Bolkestein. A testimoniarlo è l’ultima iniziativa di Giuseppe Ricci: venerdì scorso, il gestore di Stella Marina e presidente di Itb ha incontrato il ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto, proponendogli di adottare un piano di sdemanializzazione delle aree marittime oggi soggette a concessione. "Abbiamo presentato un documento datato 2013 – ha spiegato Ricci durante l’incontro con i balneari andato in scena ieri pomeriggio in Auditorium comunale - che prevede la vendita delle aree dove insistono le nostre imprese, su spazi oramai urbanizzati che non hanno più caratteristica di spiaggia, ma che sono vincolati ai piani regolatori di spiaggia. Si risolverebbero problemi per le casse dello Stato e, nel contempo, gli imprenditori avranno una struttura di proprietà". Come noto da tempo, infatti, le attuali concessioni saranno valide fino al 31 dicembre di quest’anno: dal 1° gennaio 2024 quindi potranno essere affidate tramite procedura di evidenza pubblica. La decisione è stata adottata da un recente pronunciamento del Consiglio di stato, che ha interpretato l’arcinota direttiva Bolkestein sul tema. "È incredibile pensare – ha proseguito Ricci - che chi ha sviluppato un’impresa in un territorio che non aveva niente, ora si vede le concessioni andare all’asta". Sull’argomento è intervenuta anche Maria Angellotti: "Sulla Bolkestein, il governo deve annullare quello che ha fatto il presidente Draghi – ha asserito la portavoce di Confcommercio - perché non abbiamo bisogno di proroghe di un anno o due, ma di lavorare mantenendo le concessioni". In alternativa, ha detto il presidente di Confesercenti Marche Sandro Assenti, sarebbero necessari indennizzi a chi ha fatto investimenti per tanti anni. Ma la tavola rotonda dei balneari non si è concentrata solo sulla Bolkestein. Sotto la lente d’ingrandimento è andata anche la recente iniziativa dell’amministrazione comunale, con cui quest’ultima ha deciso di dare agli stabilimenti storici la possibilità di aumentare gli ombrelloni, adeguando in proporzione il numero di bagni. Il nuovo dispositivo, in particolare, prevede che gli stabilimenti nati dopo il 2010, o che hanno fatto interventi dopo questa data, se vogliono aggiungere postazioni ombreggianti devono anche aumentare i servizi igienici, e quindi metterne a disposizione 2 fino a 100 ombrelloni e 4 da 101 in poi. La categoria è andata in tilt quando si è tentato di capire se nel novero dei bagni vadano inclusi anche quelli che deve avere l’eventuale bar o ristorante dello chalet.

Giuseppe Di Marco