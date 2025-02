Bolkestein, il Pd: ennesimo fallimento del Governo

"Il caos sulle concessioni balneari conferma ancora una volta l’incompetenza del governo Meloni e della sua maggioranza. La recente sentenza del Tar Liguria, che ha dichiarato illegittima la proroga al 30 settembre 2027, dimostra come la destra abbia agito in modo dilettantesco e senza alcun fondamento giuridico, trascinando il settore in un pericoloso limbo normativo. Il Pd lo aveva denunciato da tempo: il decreto voluto dalla maggioranza di governo non solo viola il diritto comunitario, ma getta nell’incertezza migliaia di imprese e amministrazioni locali", dichiara Umberto Pulcini, presidente dell’Assemblea provinciale del Pd Piceno.

"Mentre la destra ha preferito per anni alimentare false promesse e propaganda, oggi il settore turistico-balneare si ritrova senza una strategia chiara, con imprenditori e comuni lasciati soli ad affrontare le conseguenze di un governo incapace di offrire soluzioni concrete. L’assenza di un accordo scritto tra lo Stato italiano e la Commissione Europea, così come certificato dal Tar, è la dimostrazione palese dell’improvvisazione con cui l’esecutivo ha gestito la questione. Invece di garantire regole certe, eque e sostenibili per tutti, il governo ha preferito rimandare il problema, alimentando l’incertezza e rischiando di danneggiare irrimediabilmente un comparto strategico per l’economia del nostro Paese", conclude Pulcini.