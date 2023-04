Bolkestein, resa dei conti sugli stabilimenti

La Bolkestein riguarda solo servizi o anche beni? Quale sarà il responso della Corte di Giustizia sull’applicazione della direttiva europea? Che fine faranno le imprese degli attuali concessionari? Ci sarà maggiore trasparenza nel settore? Sono solo alcune delle domande che ruotano attorno all’arcinota questione della direttiva Bolkestein, vero pomo della discordia che ha condotto in assetto di guerra un’intera categoria e fatto scontrare più di una generazione di politici, di qualsiasi rango. Il centro del discorso è, appunto, il futuro del demanio marittimo: le concessioni dovranno essere riassegnate tramite procedura di evidenza pubblica o potranno ancora essere gestite dagli attuali concessionari? Una svolta significativa, in tal senso, dovrebbe verificarsi proprio oggi: la Corte di Giustizia europea, infatti, è stata chiamata a pronunciarsi nel merito di un ricorso al Tar Puglia intentato dall’autorità garante, con cui si chiede all’organo di chiarire se la direttiva abbia valore vincolante oppure no. Salvo ribaltoni, comunque, tutto lascerebbe presagire che la Bolkestein debba essere applicata senza se e senza ma. Va ricordato infatti come il Consiglio di Stato, poco meno di due anni fa, abbia posto un nettissimo limite alle proroghe di concessione, fissandone la scadenza al 31 dicembre 2023. Recentemente il governo Meloni, la cui compagine politica ha sempre dichiarato il proprio sostegno ai balneari, ha deciso una proroga per tutto il 2024: atto che però è stato messo in discussione dalla Commissione Ue, che ha chiesto all’Italia una soluzione urgente alla questione. Il verdetto di oggi, insomma, è destinato a fare giurisprudenza e a chiudere, o forse a riaprire, i giochi. Se la Corte europea dovesse dare esito sfavorevole ai balneari, i concessionari chiederebbero indennizzi e meccanismi di premialità nella riassegnazione degli stabilimenti.

Giuseppe Di Marco