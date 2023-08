Bolkestein, Ricci batte cassa "Ora il diritto di superficie"

Spiagge e chalet, i balneari sambenedettesi tornano alla carica chiedendo al governo la cessione del diritto di superficie dell’arenile oggi concesso agli imprenditori del litorale. A rappresentare le istanze della categoria è, ancora una volta, il presidente Itb Giuseppe Ricci, reduce da ben tre riunioni all’interno del tavolo tecnico istituito dal consiglio dei ministri. In un momento in cui Roma ha deciso di mappare la presenza di stabilimenti sul litorale nazionale, e quindi anche le spiagge libere, gli operatori ribadiscono quale dovrebbe essere, secondo loro, la strada da seguire per tutelare lavoratori e clienti. E, nell’attesa che un nuovo incontro venga convocato per settembre, Ricci ha deciso di scrivere alla presidenza del consiglio dei ministri. "Confesso la mia personale amarezza e delusione – dichiara il balneare - nell’aver dovuto ascoltare proposte in totale controtendenza rispetto alla logica dei ruoli rappresentati in questo tavolo tecnico. Lo sviluppo costiero della penisola Italiana è di circa 8mila chilometri, e solo 900 sono quelli occupati regolarmente da imprenditori turistici. Parlare di scarsità è superfluo, e comunque non può essere il problema principale del quale discutere, ma lo è invece il futuro che si vuole offrire alle nostre imprese". Le intenzioni del comparto sono ben chiare da tempo: "La proposta denominata ‘Limpida’ – prosegue Ricci - già dal 2013 chiariva le ragioni per cui concedere, con definitiva risoluzione della vertenza tra i concessionari e il demanio turistico, le aree regolarmente urbanizzate, dove oggi insistono le strutture fisse, mobili o già acquisite dallo stato, agli attuali gestori. La spiaggia adibita alla posa degli ombrelloni e alle attività di balneazione resterebbero aree soggette al demanio, con relativo pagamento di canone. La nostra richiesta, di riconoscimento del diritto di superficie con riscatto, non cambierebbe nulla della attuale gestione delle spiagge italiane, ma consentirebbe agli operatori del settore di avere certezza sulla gestione delle aree occupate dalle strutture". Il problema è che una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea ha chiarito che l’Italia dovrà riassegnare le concessioni tramite procedura di evidenza pubblica, comunemente detta ‘asta’.

"Operando in tal senso, i balneari sarebbero tutelati dal comune, regioni e dallo stato, che ne detterebbe le regole e modalità d’uso – conclude il balneare - bypassando così le istituzioni europee, che dimostrano invece un completo disinteresse sul futuro delle aziende coinvolte. Istituzioni che non hanno tenuto conto di quanto fatto da generazioni di concessionari di spiaggia Italiani, i quali hanno duramente lavorato affinché enormi aree abbandonate a sé stesse o inutilizzate per altri scopi, diventassero quello che è oggi un brand riconosciuto in tutto il mondo".

Giuseppe Di Marco