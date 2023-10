Bolkestein, Ricci:: "Il Governo risponda"

Bolkestein, servizi in spiaggia e concessioni: i balneari continuano a percorrere il sentiero di guerra intrapreso da anni. Parte della categoria, sentita la feroce discussione andata in scena alcuni giorni fa in Commissione Ue, si appella nuovamente alle istituzioni affinché tutelino le imprese che da tempo immemore gestiscono l’accoglienza turistica a est del lungomare.

È ancora una volta Giuseppe Ricci, presidente dell’Itb, a dire la sua: il balneare è reduce da cinque tavoli tecnici organizzati a Palazzo Chigi per trovare soluzioni alla direttiva del 2006. L’aria che tira a Bruxelles, però, è ben diversa: l’Europa chiede che vengano rispettate le disposizioni della Bolkestein, ribadite dalla sentenza della Corte di Giustizia Ue, secondo cui le concessioni balneari vanno al più presto riassegnate tramite procedura di evidenza pubblica. "Giorni fa ho chiesto un incontro in regione con il presidente Francesco Acquaroli – dice l’imprenditore – perché siamo arrivati al limite e chi governa il nostro territorio dovrebbe prendere le nostre difese. Mi appello anche al nostro Comune, che si deve riscattare: serve un impegno concreto con cui sostenere la posizione dei lavoratori locali. Si faccia sentire con l’Anci, sentendo altri Comuni: molti sindaci si sono impegnati a far sentire la voce dei balneari locali. Quella di cui stiamo parlando è l’industria più importante del nostro territorio". Ricci è un fiume in piena: "Dopo 15 anni sono più che mai preoccupato. Già nel 2006 feci presente al Mef che sarebbe stato necessario fare qualcosa, ovvero procedere verso la sdemanializzazione delle concessioni balneari: all’inizio mi ascoltarono, poi andò tutto a monte. Da allora però non ho sentito altre proposte valide per trovare una soluzione idonea, salvo alcune proroghe. La verità è che di questo passo andranno sul lastrico centinaia di migliaia di famiglie".

La rivendicazione è ben nota: "Chiedo – spiega il titolare della ‘Stella Marina’ – che venga assicurato ai balneari il diritto di superficie dove insistono le nostre strutture, non certo della spiaggia. Ma per portare avanti questo progetto ci vuole un atto forte da parte della politica nazionale. Deve essere il nostro governo a rispondere agli imprenditori che si sono indebitati per migliorare le concessioni balneari in cui lavorano. Invece di dare lavoro noi lo stiamo togliendo".

Ricci cerca risposte da Palazzo Raffaello anche per altre questioni: la durata del servizio di salvataggio in spiaggia e, soprattutto, il rilascio di concessioni suppletive per aumentare il parco ombrelloni.

L’idea è che, per mettere più punti ombra, non sia necessario adeguare il numero di servizi igienici e adeguarsi obbligatoriamente al piano di spiaggia: "I dati sul turismo – conclude Ricci – sono un vanto per San Benedetto, ma dobbiamo sempre ricordarci che sono un nostro merito".

Giuseppe Di Marco