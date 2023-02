Bollette, aiuti dal Comune per le famiglie in difficoltà: ecco come fare

Il Comune di Appignano ha stanziato dei fondi per aiutare le famiglie in difficoltà a pagare le utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas. L’avviso è volto a sostenere i nuclei familiari residenti per far fronte alle maggiori spese per utenze domestiche. Il contributo una tantum a valere sulle bollette 2022 verrà concesso mediante scorrimento di una graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo i criteri presenti nell’avviso a partire dal valore Isee. La domanda dovrà essere presentata entro il 28 febbraio, gli interessati dovranno presentare istanza secondo il modello allegato all’avviso, tramite email all’indirizzo: [email protected] L’avviso e il modello della domanda sono reperibili sul sito www.comune.appignanodeltronto.ap.it

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli uffici comunali dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 al numero 0736817701 interno ufficio segreteria. "L’amministrazione è sempre attenta e vicina ai più deboli. Soprattutto in un periodo complesso come questo, dove l’aumento dei costi energetici ha caratterizzato maggiore difficoltà per molte famiglie. Abbiamo stanziato il contributo – dichiara la sindaca Sara Moreschini – grazie a fondi comunali che abbiamo reso disponibili alla fine del 2022 e abbiamo deciso di fare l’avviso ad anno nuovo in modo da poter avere la possibilità di aiutare le famiglie per le bollette riguardanti i mesi peggiori per rincari dell’anno 2022".