Bollette, ecco i fondi "Un aiuto per le famiglie"

Un nuovo sostegno a favore delle famiglie svantaggiate per il pagamento delle utenze idriche domestiche. Questo potrà avvenire grazie all’avanzo di amministrazione dell’Aato, pari a 500mila euro, che consentirà di dare una mano importanze per chi vive in condizioni di difficoltà attraverso l’erogazione di un bonus. "Abbiamo voluto annunciare queste importanti iniziative adottate – commenta il sindaco Marco Fioravanti, presidente Aato 5 marche sud, nel corso della conferenza tenuta nella sala De Carolis-Ferri –. Ieri (venerdì ndr) c’è stata un’assemblea per approvare il rendiconto e ringrazio tutti i sindaci presenti. Grazie all’approvazione si è potuto verificare che c’è un avanzo di 620mila euro, di cui 500 saranno destinati alle utenze svantaggiate del territorio. Nella prossima assemblea porteremo la delibera proprio per assegnare queste risorse a favore delle famiglie che si trovano a vivere con difficoltà economiche". I nuclei che potranno beneficiare del bonus sono stati individuati attingendo dalla banca dati del sistema dell’autorità nazionale (Sgate).

Complessivamente si stimano 8.167 nuclei presenti tra le provincie di Ascoli e Fermo per un totale di 23.166 componenti. Il bonus una tantum andrà a riguardare complessivamente 59 comuni dell’area territoriale individuata. Si va da un minimo di 21,59 euro per il nucleo composto da una sola persona fino ad un contributo massimo di 280,58 per famiglie di 13 componenti. "Attraverso la Ciip riusciremo a dare un bonus a questi nuclei – prosegue –. Ecco quindi che potremo mettere in campo importanti risorse. Siamo in una fase molto complicate perché tante famiglie hanno sulle spalle un carico importante derivato dall’aumento del carico dei costi di materiali, sulle utenze, sugli aumenti del caro vita in generale. Fin dal nostro insediamento ci eravamo detti che avremmo cercato le risorse giuste per venire incontri a chi si trova in difficoltà. Appena ciò è divenuto possibile così siamo riusciti a farlo. Devo ringraziare tutti coloro che lavorano negli uffici pubblici che hanno consentito questo. In primis un grazie va al segretario generale Vincenzo Pecoraro, poi ringrazio il segretario dell’Aato Cristina Mattioli, il direttore Marcello Colapinto e tutti gli altri che hanno permesso di fare un lavoro importante. L’Aato non è una struttura con tanti dipendenti, ma ognuno di loro lavora sempre con grande passione". Proprio il problema degli aumenti delle tariffe idriche avevano creato non pochi disagi a chi spesso è costretto a faticare per arrivare a fine mese. La misura adottata così, anche se non risolverà il problema dei rincari, potrà consentire di tendere almeno una piccola mano.

Massimiliano Mariotti