Bollette, oltre 750mila euro di aiuti Maxi contributo dell’Arengo

Continuano gli aiuti messi in campo dall’Amministrazione comunale rivolti alle famiglie ascolane. Da dicembre a oggi sono stati erogati oltre 750mila euro di contributi in favore dei cittadini che versano in condizioni precarie a causa dei drammatici risvolti dovuti alla pandemia e a una crisi economica che non accenna ad arrestarsi. "Il welfare e il sostegno alle famiglie rappresentano una priorità per la nostra Amministrazione – ha dichiarato il Sindaco Marco Fioravanti – Non ci può essere sviluppo di una città e uno sguardo al futuro, se si perdono di vista le necessità quotidiane dei propri cittadini". "Il Comune di Ascoli ha aiutato in questi ultimi mesi circa 1.500 famiglie – ha continuato l’assessore alle politiche sociali, Massimiliano Brugni – assegnando contributi per il pagamento delle bollette e dei canoni di affitto. Proprio in questi giorni, infatti, sono state liquidate le somme del ‘bonus affitti’ e la terza tranche di aiuti economici per il pagamento delle bollette, che hanno interessato tre fasce di utenza". Ecco i dati: per Isee fino a 10mila euro 680 beneficiari (139.550 euro); Isee fino a 14mila euro 353 beneficiari (60.740 euro); Isee fino a 20mila euo 412 beneficiari (64.640 euro). Bando aiuto affitti: 440 beneficiari.