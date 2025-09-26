Bollettini: "L’A14 arretrata è la strada giusta, basta effetto imbuto"

Leo Bollettini è un imprenditore agro alimentare di 62 anni, sposato, 3 figli, laureato in Scienze Agrarie e candidato al Consiglio Regionale delle Marche per Base Popolare nella lista di Forza Italia.

Bollettini, quali sono le sue priorità affinché la Zes non resti solo una promessa?

"Per farla funzionare davvero, le priorità sono tre: governance chiara e partecipata con regole trasparenti, tempi certi e un coinvolgimento reale delle imprese, dei territori e degli enti locali; risorse certe per accompagnare incentivi e sgravi; Integrazione con gli altri strumenti di sviluppo: agricoltura, industria, formazione, ambiente, logistica".

Su cosa la Regione Marche dovrebbe puntare per valorizzare le produzioni agricole locali?

"La mia recente nomina di rappresentante per il settore agricoltura di Base Popolare in Eep Farmers, il gruppo di lavoro del Ppe mi consentirà di portare a Bruxelles idee e proposte per difendere e promuovere gli interessi degli agricoltori e delle aree rurali del territorio che amo. L’agricoltura è il mio terreno quotidiano, non possiamo competere solo sui costi, ma su qualità, sostenibilità ambientale, produzione biologica, tecniche che rispettino il territorio".

Arretramento dell’A14: è necessario un nuovo tracciato a due carreggiate e tre corsie per la parte sud delle Marche?

"Sostengo da anni che l’A14 arretrata sia la strada giusta per garantire sicurezza, sostenibilità e sviluppo autentico al nostro territorio. Occorre evitare l’effetto-imbuto che si verifica quotidianamente nella dorsale Adriatica, causa di blocchi autostradali e ritardi a tutti livelli. È un lavoro impegnativo ma il ritorno, sia in termini ambientali che di qualità di vita, sicurezza, turismo, valore immobiliare, varrà lo sforzo".

Perché votare Leo Bollettini? "Perché da imprenditore sono abituato a progettare, risolvere problemi, creare lavoro e benessere attraverso il lavoro e le idee. E poi perché amo le mie radici".