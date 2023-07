Bomba d’acqua colpisce costa ed entroterra ad Ascoli: allagamenti e disagi

Ascoli, 1 luglio 2023 – Un violento temporale si è abbattuto a metà pomeriggio di ieri sulla Riviera delle Palme e anche nell’entroterra, generando allagamenti, con automobilisti soccorsi dai vigili del fuoco, sottopassi ferroviari chiusi, strade trasformate in corsi d’acqua e nuovi danni all’agricoltura.

Vi è stato anche un allarme per un’imbarcazione che non aveva fatto rientro nel circolo Ragn’a Vela di Porto d’Ascoli. La motovedetta della capitaneria di porto, subito uscita in mare, ha intercettato il natante che, passata la buriana improvvisa, ha fatto rientro con i propri mezzi nell’approdo. La situazione ha interessato principalmente la città di San Benedetto, dove sono subito entrati in azione i vigili del fuoco, il personale della polizia, gli operai del Comune e membri della protezione civile, ma non solo. Nel momento di massima forza del temporale sono stati chiusi tutti i sottopassi, tranne quello di via Fiscaletti e di via D’Annunzio, azione svolta dalla polizia locale costretta a mettere di traverso le auto di servizio per bloccare l’accesso ai veicoli, poiché qualcuno, nonostante il nastro vedo bene, si è avventurato ed è rimasto bloccato. I vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto hanno soccorso un automobilista nel sottopasso di via Virgilio e due, rimasti in panne, nella zona allagata fra via Manzoni e via Calatafimi. Finito sott’acqua il solito viale Colombo zona Ballarin, via D’Annunzio incrocio con via Marsala, via Roma incrocio con via Calatafimi, allagata anche la rotatoria Salvo D’Acquisto sul lungomare di Porto d’Ascoli. Lungo la vallata della Valtesino sono caduti in pochi minuti 35 mm di acqua, causando qualche disagio, ma i danni importanti in questo periodo li stanno subendo gli agricoltori. Vigneti colpiti dalla peronospora, foraggi e cereali difficili da raccogliere. A Grottammare non ci sono state particolari criticità a parte l’inizio di allagamento del solito sottopasso ferroviario di via Dante Alighieri, zona Ascolani, dove la Ciip da anni deve eseguire i lavori di correzione dell’auto riciclo delle pompe di sollevamento, lavori rinviati da un mese all’altro nonostante le sollecitazioni del Comune.