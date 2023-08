Bomba d’acqua sulla Riviera ad Ascoli: allagamenti e sottopassi chiusi

San Benedetto (Ascoli), 7 agosto 2023 – Stesso copione lungo tutta la fascia costiera della Riviera delle Palme a seguito del violento temporale che si è registrato intorno alle ore 16 di oggi. Sottopassi chiusi, strade allagate, auto in panne, vigili del fuoco, polizia locale e operai comunali a lavoro per ristabilire in fretta la normalità nei centri abitati e lungo le principali vie di comunicazione.

A San Benedetto la situazione più critica si è registrata nel sottopasso di via Fiscaletti, dov’è rimasta bloccata un’auto finita sott’acqua e che è stata tirata fuori dagli stessi occupanti, ancor prima dell’arrivo dei soccorritori. In via dei Colli, a monte della statale Adriatica, incrocio con la statale, un’auto è finita con una ruota anteriore nel tombino, poiché la pressione dell’acqua aveva fatto saltare in aria la griglia di ghisa, stessa cosa è accaduta in zona S. Lucia.

Chiusi dalla polizia locale tutti i sottopassi ferroviari. Allagate tutte le zone basse della città: un vero e proprio fiume d’acqua lungo via Calatafimi dalla Farmacia d’Aurizio verso sud fino a via Roma e zona della stazione ferroviaria. Un lago anche viale Colombo, la zona retrostante il Ballarin, via Piemonte, tratti di viale De Gasperi. A Porto d’Ascoli completamente allagata via Toti, molte strade nel quartiere Agraria, anche dove di recente la Ciip aveva fatto i lavori per migliorare il deflusso dell’acqua piovana, come via Val Tesino. A Grottammare, zona Ischia Ascolani, è finito sott’acqua il solito sottopasso di via Dante Alighieri, chiuso dalla polizia locale e riaperto in serata dopo l’intervento del personale delle manutenzioni. Problemi seri lungo la provinciale Valtesino, dove acqua e fango hanno invaso la carreggiata nella solita zona a ovest della casa di riposo Pelagallo. Tutte fuori, impegnate in decine di interventi le squadre dei vigili del fuoco.