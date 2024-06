Bomba d’acqua nel Piceno: salvati due automobilisti e problemi in superstrada

Ascoli Piceno, 26 giugno 2024 – Gran parte del Piceno è stato colpito nel pomeriggio da una pioggia torrenziale durata un paio d’ore. I problemi maggiori si sono verificati lungo la vallata Tronto, in particolare tra Brecciarolo, Ascoli e Castel di Lama, inclusi l‘asse attrezzato e la superstrada Ascoli-Mare dove molti automobilisti hanno dovuto accostare nelle piazzole nei momenti di pioggia più intensa, anche se alla fine è andata bene perché non si sono registrati incidenti.

Particolarmente colpito il tratto tra le uscite di Maltignano e Castel di Lama a causa della furia dell’acqua che riduceva la visibilità. Più complicate le cose lungo l’asse attrezzato dove si sono vissuti anche momenti di paura per due persone che si trovavano a bordo di un’auto rimasta in panne nel sottopasso che collega con la Salaria a Campolungo.

L’acqua aveva infatti raggiunto gli sportelli del veicolo; il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha consentito agli occupanti della vettura di poter scendere incolumi, mentre la vettura è stata successivamente rimossa.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco con idrovore per allagamenti, con acqua che ha raggiunto anche il metro di altezza. Ciò è avvenuto, in particolare, nel piano seminterrato di un edificio in via del Commercio.

Interventi simili sono stati effettuati anche a Castel di Lama, in Via Chiarini, e a Brecciarolo. Sono state numerose le richieste di intervento per prosciugare scantinati e garage, come in Via Manzoni a Castel di Lama. Inoltre, i pompieri hanno effettuato circa dieci rimozioni di alberi caduti sulle carreggiate, a Cavignano e Brecciarolo e ad Appignano. L’ondata di maltempo ha messo in difficoltà molti cittadini, causando disagi significativi e richiedendo un grande sforzo da parte delle squadre di soccorso per ripristinare la normalità nelle zone colpite.