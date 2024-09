Bomba d’acqua in tutta la riviera delle Palme

Ascoli, 9 settembre 2024 – La Riviera delle Palme è tornata a vivere l’incubo del maltempo, che già un paio di settimane fa aveva creato gravi disagi. In serata un violento acquazzone ha nuovamente messo in ginocchio l’area tra San Benedetto del Tronto e Grottammare, causando problemi diffusi e disagi enormi, soprattutto a causa delle strade allagate, delle auto bloccate nei sottopassaggi e di alcuni guasti alla pubblica illuminazione.

Questa volta i disagi sono stati equamente distribuiti tra Grottammare e San Benedetto, con numerosi interventi richiesti sia ai vigili del fuoco che alle due polizie locali. I primi problemi si sono registrati proprio a Grottammare, in via Ponza, una strada parallela al lungomare. In quel punto un albero è caduto sopra alcune auto in sosta. La situazione ha richiesto un intervento urgente dei vigili del fuoco. Sempre a Grottammare, nel sottopassaggio di via Marche, un’auto è rimasta bloccata a causa di un pantano d’acqua formatosi all’interno del viadotto. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

A San Benedetto allagamenti si sono verificati in zone che non vedevano tali situazioni da anni. Il corso dell’isola pedonale nella zona di Viale Buozzi è stato completamente sommerso dall’acqua, così come l’area attorno alla Rotonda Giorgini. Sott’acqua, di nuovo, anche il ponte di via Fiscaletti. Stesse scene di due settimane fa, invece, in via Monfalcone con i residenti, ma soprattutto gli esercenti, sul piede di guerra. Ieri si sono trovati a rivivere le stesse problematiche di fine agosto. Anche il Pontino Lungo, il sottopasso pedonale che collega l’area della piazza del mercato con la zona portuale, è stato completamente inondato. Infine, la pioggia ha nuovamente provocato una frana di fango lungo la strada che collega la Statale 16 a Monteprandone, nel quartiere di Ragnola, praticamente la stessa situazione di due settimane fa.