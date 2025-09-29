Bomba d’acqua su Porto San Giorgio: "Chiederemo lo stato di emergenza"

Strade provinciali come fiumi di fango nell’entroterra e sottopassi, garage, seminterrati e scuole, allagati sulla costa. Questo il bilancio del maltempo che ha colpito il Fermano nella tarda serata di sabato con intensità variabile da zona a zona. La più colpita è stata la città di Porto San Giorgio, il cui sindaco Valerio Vesprini, ha attivato la sala Coc e anticipato la richiesta dello stato di emergenza. Le precipitazioni abbondanti e la difficoltà dello smaltimento delle acque, hanno infatti provocato l’allagamento di tutti i sottopassi della zona sud della città e l’inondazione di numerosi garage con conseguenti danni. Si aggiungono gli allagamenti nelle scuole Borgo Rosselli e alle Canossiane. Numerosi sono stati gli interventi effettuati dai vigili del fuoco dalla mezzanotte circa di sabato (in emergenza) fino a tutta la giornata di ieri (in programmazione). La situazione è stata particolarmente critica in via Pavese dove acqua e fango hanno invaso diversi garage con auto all’interno e in via Medi dove i garage allagati sono stati circa 15. Per tutta la notte di sabato e la giornata di ieri, sono stati attivissimi i volontari della Protezione civile, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine ed il personale Sdgs, tutti ringraziati dal sindaco Valerio Vesprini, anche lui in azione per le strade della città raggiunte nel cuore della notte.

"Ad essere colpita pesantemente è stata la zona sud della città dove molto ha influito anche uno smottamento a monte che ha fatto scaturire un fiume di acqua e fango che ha allagato garage e seminterrati – commenta il sindaco –. Quasi tutti i sottopassi sono stati asciugati a distanza di poche ore, mentre è perdurato maggiormente il problema al sottopasso di piazza Gaslini. I numerosi danni riportati dai privati e le inondazioni nelle scuole, hanno reso necessaria la richiesta dello Stato di emergenza a tutela dei cittadini e del ripristino dei danni, ad oggi ancora da quantificare. Il mio ringraziamento – conclude Vesprini – va a tutti coloro che sono intervenuti a sostegno dei cittadini e della città". Nell’entroterra invece, la zona maggiormente colpita dall’acquazzone, è stata quella a confine tra Montelparo e Santa Vittoria in Matenano. Precisamente in contrada Roncone, un tratto di circa cento metri di strada provinciale, è stato completamente inondato da terra e fango da smottamento. La strada è stata chiusa al transito dalla mezzanotte alle 2, tempo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza a cui hanno lavorato i vigili del fuoco ed il personale della provincia di Fermo. Sul posto, anche il sindaco di Montelparo Marino Screpanti.

Paola Pieragostini